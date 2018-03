Anzeige

Nürtingen (pol) - Ein Hoher Schaden entstand am frühen Samstagmorgen als der alkoholisierte Fahrer eines Audis von der Fahrbahn abkam. Der 52-jährige war um kurz vor 3 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Rand geparkten Opel Astra prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde nicht nur der Opel sondern, auch ein davor geparkter VW Passat beschädigt. Der Schaden beläuft sich, Polizeiangaben zufolge, auf circa 50.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Ein späterer Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.