Owen (pol) Unter Alkoholeinfluss hat der 26 Jahre alte Fahrer eines VW Golf am Samstagmorgen die Vorfahrt einer 41-jährigen Golf-Lenkerin missachtet, die gegen 2 Uhr ebenfalls mit einem VW Golf auf der Bundesstraße 465 von Kirchheim/Teck kommend in Richtung Lenningen gefahren ist. Der Unfallverursacher wollte die Bundesstraße aus Richtung Teckstraße kommend in Richtung Ortsmitte Dettingen/Teck überqueren, als er mit dem Fahrzeug der 41-Jährigen kollidierte.

Hierbei zogen sich beide Unfallbeteiligten und die drei Mitfahrer im Pkw der Unfallgeschädigten leichte Verletzung zu. Da der Alkoholtest einen Wert von weit mehr als einem Promille ergab, musste der 26-Jährige seinen Führerschein abgeben. Alle Verletzten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Unfallschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.