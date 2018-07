Anzeige

Ostfildern Nellingen (pol/lh)Gleich mehrere Strafanzeigen erwarten einen 43-Jährigen, der am Mittwochabend in Nellingen unterwegs war. Gegen 20.50 Uhr fiel er Passanten auf, wie er mit quietschenden Reifen in eine Spielstraße einbog. Auf sein Verhalten angesprochen reagierte er mit Drohungen gegen die Anwesenden, ehe er zügig davon fuhr. Da bereits hier den Zeugen deutlicher Alkoholeinfluss auffiel, alarmierten diese die Polizei. Der 43-Jährige konnte nach Polizeiangaben kurze Zeit später zuhause angetroffen werden, wo sich nicht nur der Alkoholeinfluss bestätigte, sondern auch herausstellte, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Alkoholeinfluss und Bedrohung.