Esslingen (pol) - Ziemlich betrunken war ein 38-jähriger Esslinger, der am frühen Montagmorgen laut Polizei an der Auffahrt der L 1192 zur B 10 einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist. Wie die Polizei mitteilte, war der Esslinger mit seiner Mercedes C-Klasse auf der L 1192 aus Richtung Berkheim kommend unterwegs. Zur spät erkannte er, dass an der roten Ampel vor der Aufschleifung zur Bundesstraße ein 39-Jähriger mit seinem VW Passat wartete. Ungebremst krachte der Mercedes ins Heck des Passat, der durch die Wucht des Aufpralls einen Meter in die Kreuzung hineingeschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nachdem beide Fahrer ihre Autos begutachtet hatten, bot der Unfallverursacher eine Schadensregulierung an, wenn der Passat-Fahrer auf die Polizei verzichten würde. Als der VW-Fahrer dieses Ansinnen ablehnte, stieg der Esslinger wieder in sein Auto und flüchtete über die B 10 in Richtung Stuttgart. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung samt seinem unfallbeschädigten Fahrzeug angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er erheblich betrunken war. Sein Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Dort wehrte er sich so vehement gegen die Maßnahme, dass die Blutentnahme unter Zwang durchgeführt werden musste. Er muss sich jetzt nicht nur wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht, sondern zudem noch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

