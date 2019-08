Esslingen (pol) Am helllichten Tag hat am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr in der Esslinger Martinstraße ein Mann mit heruntergelassener Hose onaniert.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 36-Jähriger festgenommen werden. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.