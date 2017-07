Wendlingen (pol) - Bei der Kontrolle eines Fahrzeuggespanns mit rumänischer Zulassung stellten Beamte am Mittwochmittag gegen 13 Uhr am Zugfahrzeug, einem VW LT, gravierende technische Mängel an nahezu allen Fahrzeugteilen fest.

Ein Sachverständiger bescheinigte nach Angaben der Polizei die Verkehrsunsicherheit, weshalb die Weiterfahrt untersagt und Kennzeichen sowie die Zulassung einbehalten wurden. Gegen den 30-jährigen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 1000 Euro festgesetzt. Der Fahrer betreibt für Erntehelfer einen Transportservice zwischen Rumänien und Deutschland. Gleichzeitig kauft er Autos in Deutschland auf und transportiert sie auf dem mitgeführten Anhänger nach Rumänien. Seine sieben Fahrgäste mussten ihre Fahrt nach Mannheim mit dem Zug fortsetzen.