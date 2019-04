Kirchheim (pol)In Kirchheim ist am Samstag ein 79-jähriger Fahrradfahrer unter unklaren Umständen zu Tode gekommen. Das Verkehrskommissariat Esslingen ermittelt. Laut Polizei hatten unbekannte Zeugen den Mann gegen 15.40 Uhr neben seinem Rad liegend in der Verlängerung der Dettinger Straße beim Gaiserplatz entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Die Sanitäter versuchten den Senior zu reanimieren und brachten ihn in eine Klinik, wo er kurz darauf verstarb. Zur Klärung der näheren Umstände bittet das Verkehrskommissariat Esslingen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990420 zu melden.