Kirchheim (pol)Ein 25-Jährige fuhr nach Polizeiangaben mit ihrem Fiat am Sonntagmorgen kurz vor fünf Uhr auf der Wehrstraße, von der Paradesstraße kommend. Als ihr ein Streifenwagen entgegenkam, wich die Frau mit ihrem Wagen auf den Gehweg aus und hielt an. Da die Beamten auf der schmalen Straße zunächst nicht an dem Fahrzeug vorbeifahren konnten, entschlossen sie sich zu einer Fahrzeugkontrolle. Im Gespräch mit der Fahrerin bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Test ergab im Anschluss einen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste die Frau ihre Fahrerlaubnis aushändigen.