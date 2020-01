Wendlingen (pol) Mit einem ungewöhnlichen Fall des Diebstahls von Fahrzeugteilen wurde die Polizei in Wendlingen konfrontiert. Im Laufe des Wochenendes begab sich ein bislang unbekannter Täter auf das Betriebsgelände eines Autohauses in der Boßlerstraße und machte sich an einem unfallbeschädigten Porsche zu schaffen.

Der Unbekannte nahm lediglich einen Xenon-Scheinwerfer sowie die beim Unfall beschädigte Frontschürze mit. Weiterhin schlug der Dieb das hintere, rechte Dreiecksfenster ein und versuchte vergeblich die Heckklappe zu öffnen. Der angerichtete Schaden mit dem Wert des Diebesguts dürfte sich auf insgesamt etwa 6.000 Euro belaufen, schätzt die Polizei.