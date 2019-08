Nürtingen (pol) Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Nürtingen erlitten, als er ungebremst gegen einen geparkten Lkw-Anhänger gefahren ist. Der 22-Jährige war mit einem VW Caddy kurz nach 6.30 Uhr auf der Mühlstraße in Richtung Weberstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte er etwa 100 Meter nach der Einmündung Hindenburgstraße gegen den dort abgestellten Anhänger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls zirka acht Meter nach vorne und leicht zur Seite geschoben. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Caddy musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Anhänger musste zunächst geborgen und dann ebenfalls abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn musste die Mühlstraße zeitweise gesperrt werden. Neben einer Straßenkehrmaschine war die Feuerwehr mit drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug hierzu am Unfallort.