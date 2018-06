Anzeige

Baltmannsweiler (red) - Ein Einbruch in eine Bäckerei am Marktplatz ist der Polizei am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, gemeldet worden. Die noch unbekannten Täter haben sich demnach im Laufe der Nacht über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Geschäft verschafft. In den Betriebsräumen stießen sie bei ihrer Suche nach Beute auf einen kleinen Safe, den die Eindringlinge kurzerhand mitnahmen. In diesem befand sich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.