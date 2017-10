Anzeige

Kirchheim (pol) - Zeugen beziehungsweise den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße 297 in Höhe der Auffahrt zur A8 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Den Angaben eines 29-jährigen VW-Fahrers nach, befuhr er die B 297 von der Schlierbacher Straße kommend in Richtung A 8, als ihm auf Höhe der dortigen Auffahrt ein bislang unbekannter Autofahrer auf seinem Fahrstreifen entgegenkam und er nach rechts ausweichen musste. Der VW-Fahrer fuhr anschließend über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit den dort angebrachten Verkehrseinrichtungen. Hierdurch entstand an seinem Auto wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.