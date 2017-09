Anzeige

Am Samstag gegen 14 Uhr ist die Feuerwehr Schorndorf zu einem schweren Unfall auf die Westumfahrung gerufen worden. Ein Pkw und ein Bus waren in einen Unfall verwickelt, in dessen Folge ein weiterer Pkw und ein Geländewagen beim Ausweichen in einem Graben landete. Die Insassen des Geländewagens wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und der Wagen ging in Flammen auf. In den beiden anderen Pkws und in dem Bus gab es mehrere Verletzte und Eingeklemmte. Die Feuerwehr Schorndorf war mit sieben Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort.

Das DRK Schorndorf, das mit 11 Personen und fünf Fahrzeugen vor Ort war, wurde von 13 Ärzten aus den Rems-Murr Kliniken unterstützt. Die DRK baute einen Behandlungsplatz auf und versorgte die Verletzten, nachdem die Ärzte die Verletzten nach dem mSTaRT Triage System eingestuft hatten. Ziel der Übung war es, dieses Konzept unter realen Bedingungen zu üben und die Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr zu stärken.