Weilheim an der Teck (pol) - Am Samstag konnte die Fahrerflucht eines 32-Jährigen in der Boslerstraße sofort überführt werden. Ein Zeuge beobachtete um 15.40 Uhr, wie ein Pkw beim Ausparken den geparkten Renault eines 30-Jährigen aus Weilheim beschädigte und ohne sich um den Schaden zu kümmern davon fuhr. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und den Fahrzeugtyp. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Opel zwischen Holzmaden und Jesingen überführt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen Mann aus Weilheim. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Polizeiangaben zufolge, entstand an dem Pkw ein Schaden in Höhe von circa 5.500 Euro.