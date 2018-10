Anzeige

Esslingen (pol) – Alkoholgenuss dürfte nach Einschätzung der Polizei die Ursache einer Unfallflucht sein, die sich in der Nacht zum Freitag in Esslingen ereignet hat. Der 31-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr kurz nach Mitternacht rückwärts auf der Bahnhofstraße in Richtung Schelztor und stieß auf Höhe von Gebäude Nr. 31 mit seinem linken Heck gegen einen geparkten VW Touran. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro, den er angerichtet hatte, zu kümmern, setzte der 31-Jährige seine Fahrt in Richtung Bahnhof fort. Zeugen gaben der Polizei jedoch Hinweise zum Auto des Unfallflüchtigen. Außerdem waren Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückgeblieben. So kamen die Beamten schnell auf die Spur des Verursachers. Sie trafen ihn an der Halteradresse an und stellten fest, dass er nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Alkoholkonsum, weshalb der 31-Jährige eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben musste.