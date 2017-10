Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Recht schnell konnte die Polizei eine Verkehrsunfallflucht aufklären, die am Mittwochabend in der Tübinger Straße von dem Fahrer eines Peugeot begangen worden ist.

Ein Zeuge hatte kurz nach 23 Uhr einen lauten Schlag gehört und vor Gebäude Tübinger Str. 6 ein umgefahrenes Motorrad entdeckt. Er verständigte die Polizei, die dort eine offensichtlich beschädigte Yamaha antraf. Sie lag teilweise unter der Heckschürze eines geparkten 1er BMWs.

EIn Zeuge gab an, dass der Unfallverursacher recht schnell in Richtung Steinenbronn weitergefahren wäre. Fahrzeugteile waren an der Unfallstelle zurückgeblieben. Im Zuge der Fahndung konnte wenig später ein vom Zeugen beschriebener und beschädigter Peugeot in einem nahen Wohngebiet gefunden werden. Die sichergestellten Splitterteile passten zum Fahrzeug. Der 26-jährige Fahrer wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Er stand unter Alkoholeinwirkung und räumte ein, den Unfall verursacht zu haben.

Der 26-Jährige musste zur Blutentnahme mitkommen und den Führerschein abgeben. Motorrad und Pkw wiesen einen Schaden von knapp 2.500 Euro auf. Am Peugeot dürfte laut Polizei ebenfalls ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstanden sein.