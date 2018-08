Anzeige

Köngen (red) - Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen zu einem Unfall, bei dem eine Frau leicht verletzt und ihr Auto erheblich beschädigt wurde.

Die 37-Jährige war am Donnerstagnachmittag, um 15.30 Uhr, auf der A 8 in Richtung München unterwegs. Ihren Angaben nach ist sie an der Anschlussstelle Wendlingen auf die parallel verlaufende Ausfahrtsspur zur B 313 in Richtung Plochingen gefahren. Als sie in die Abfahrt zur B 313 wechseln wollte, kam es demnach zur Kollision mit einem bislang unbekannten Auto, dessen Lenker von der Auffahrt der B 313 kommend auf die Autobahn in Richtung München fahren wollte.

Durch den Zusammenstoß zersplitterte die Scheibe der Beifahrertür des Wagens der 37-Jährigen. Daraufhin verriss sie das Lenkrad und touchierte die Leitplanke. Der Unbekannte sei im ohne anzuhalten weitergefahren. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein blaues Auto, eventuell BMW, handeln soll. Die Frau fuhr im Anschluss in die Wertstraße in Wendlingen und verständigte von dort aus die Polizei. Durch die umherfliegenden Glassplitter hatte sie sich leichte Verletzungen zugezogen, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. An ihrem weißen Fiat war ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstanden.

Hinweise an Telefon 0711/3990-420.