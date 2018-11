Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Unfallverursacher hat am frühen Sonntagmorgen sein stark beschädigtes Fahrzeug verlassen, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro zu kümmern.

Dem Polizeirevier Esslingen wurde gegen zehn Uhr ein stark beschädigter Smart in der Urbanstraße gemeldet. Den Beamten gelang es laut Polizei zunächst nicht, den verantwortlichen Fahrer des Mietwagens zu ermitteln. Ebenso blieb die Suche nach der Unfallstelle erfolglos. Gegen 15 Uhr meldete sich der Fahrer bei der Polizei, der das Fahrzeug in der Nacht benutzt hatte. Es stellte sich heraus, dass der Mann kurz vor 4.30 Uhr in der Georg-Deuschle-Straße zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Renault streifte. Anschließend prallte der Smart gegen einen davor abgestellten BMW X5 und schob diesen noch gegen einen VW Polo. An dem Smart war ein zusätzlicher Schaden in Höhe von circa 12.000 Euro entstanden. Dem Unfallverursacher wurde der Führerschein abgenommen.