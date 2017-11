Anzeige

Esslingen (pol) – Einen Schaden von beträchtlicher Höhe hat ein unbekannter Autofahrer hinterlassen, der in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Hohenkreuzwegs zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte Autos beschädigte. Nach der vorgefundenen Spurenlage dürfte er mit seinem Fahrzeug auf dem Hohenkreuzweg in Richtung Ortskern Wäldenbronn unterwegs gewesen sein, ergaben die Untersuchungen der Polizei. Auf Höhe von Hausnummer 6 kam er jedenfalls nach links ab und rammte einen dort abgestellten Daimler-Benz CLK 240 sowie einen Mitsubishi X-Trail. Dann machte er sich aus dem Staub. An der Unfallstelle wurde ein Plastikteil gefunden, das zu dem Unfallwagen gehören könnte. Die Polizei ermittelt aber noch. Das Auto des Unfallverursachers dürfte im Bereich der linken Front jedenfalls sichtbar in Mitleidenschaft gezogen sein. An dem Daimler beläuft sich der Sachschaden auf rund 10 000 Euro und an dem Mitsubishi auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 0711/3990-0 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.