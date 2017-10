Anzeige

Bempflingen (pol) - Einen Schaden von rund 5.000 Euro hat ein unbekannter Fahrer am Dienstagabend an einem Skoda Kombi in der Nürtinger Straße angerichtet. Der Fahrzeugbesitzer hatte laut Polizei seinen Wagen vor Gebäude Nr. 11 geparkt. Der Skoda dürfte in der Zeit zwischen 21 Uhr und Mitternacht anhand der Streifspuren beim Vorbeifahren beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und wird jetzt von der Polizei gesucht. Zeugen werden gebeten sich unter 07022/9224-0 zu melden.