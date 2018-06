30.5.2018: Ein Pkw knallt in Korb (Rems-Murr-Kreis) in einer 30er-Zone frontal gegen eine Hauswand. Die Feuerwehr muss ihn aus seinem Fahrzeug befreien.

Waiblingen-Korb (red) Laut Polizei fuhr der 76-Jährige am Mittwoch gegen kurz vor 21 Uhr mit seinem Pkw durch die Schillerstraße. Dabei streifte er ein anderes Auto, das ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Danach fuhr er mit hoher Geschwindigkeit weg, obwohl er an dem geparkten Auto einen Schaden von circa 4.000 EUR angerichtet hatte.

Wenige Minuten später fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Heppacher Strasse in Richtung Kirchstrasse. Hier verlor er die Kontrolle über sein Auto: Das Fahrzeug prallte ungebremst gegen eine Hauskante und drehte sich um etwa 90 Grad, bevor es gegen eine Straßenlaterne stieß.

Der 76-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Höhe dieses Schadens beläuft sich auf circa 21.000 EUR.

Die Rettungsmaßnahmen wurden von einem 24-Jährigen mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Da dadurch auch von dem verletzten Mann Aufnahmen gefertigt wurden, wurde sein Mobiltelefon beschlagnahmt und er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.