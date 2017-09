Anzeige

Filderstadt (ES) - Eine Anzeige wegen Fahrerflucht droht einem Paketzusteller, der in Harthausen einen Zaun umfuhr und ohne sich um den Schaden zu kümmern, davonfuhr.

Ein aufmerksamer Anwohner konnte, laut Angaben der Polizei, am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr beobachten, wie der Paketzusteller mit seinem Fahrzeug in der Straße Jetterhof rückwärts gegen einen Zaun stieß. Der Fahrer bemerkte noch, dass sein Kennzeichen im Zaun eingeklemmt wurde. Nach Zeugenaussagen stieg der Paketzusteller aus seinem Fahrzeug aus und entfernte das Kennzeichen aus dem Zaun, stieg anschließend wieder ein und fuhr von der Unfallstelle weg, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Die Polizei in Filderstadt hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.