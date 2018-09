Anzeige

Esslingen, 20.07.2009, 07.50 Uhr, Nach Unfall auf der Vogelsangbrücke geflüchtet – Zeugenaufruf



Nach einem geflüchteten Unfallverursacher sucht zurzeit die Esslinger Polizei. Eine 39-jährige Frau verließ an der Ausfahrt Stadtmitte von Plochingen kommend die Bundesstraße 10. An der Signalanlage der Vogelsangbrücke musste sie zunächst an der roten Ampel anhalten. Beim Anfahren würgte die 39-Jährige dann den Motor ab, was der hinter ihr stehende Autofahrer offensichtlich zu spät bemerkte und auf den Ford Fiesta auffuhr. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher allerdings ohne anzuhalten in Richtung Kiesstraße davon. An dem Fiesta war Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Das Polizeirevier Esslingen nimmt Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers, der einen dunkelblauen Pkw fuhr, unter Telefon 0711 3990-0 entgegen.



Altbach, 20.07.2009, 21.20 Uhr, Betrunkener Autofahrer



Ein erheblich unter Alkoholeinwirkung stehender Mann war am Montagabend in Altbach unterwegs. Verkehrsteilnehmern war der Mann mit seinem Opel Astra aufgefallen, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Eine Streife des Polizeireviers Esslingen konnte den 50-Jährigen dann kurz darauf ausfindig machen und kontrollieren. Der Mann konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten und lallte. Ein Alcomattest ergab über drei Promille Atemalkohol. Die Polizisten ordneten deshalb eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 50-jährigen Altbachers.



Ostfildern, 20.07.2009, Gartenhaus aufgebrochen – Zeugenaufruf



Ein Gartenhausaufbrecher war am Montag in Ruit unterwegs. Der Täter gelangte unbemerkt auf ein Grundstück beim Eichenbrunnenweg. Dort versuchte er zunächst die Eingangstür des dortigen Gartenhauses aufzubrechen, was ihm allerdings nicht gelang. Der Unbekannte brach dann ein Fenster auf und durchsuchte das gesamte Häuschen. Der Einbrecher erbeutete eine Motorsäge und einen Hoch-Entaster der Marke Stihl und einen Hilti-Akkubohrer im Gesamtwert von zirka 2000 Euro. Die Tat wurde zwischen Montagvormittag und Montagabend, 17.30 Uhr verübt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Spuren am Tatort gesichert und nimmt unter Telefon 0711 34169830 Hinweise zur Ermittlung des Täters entgegen.



Ostfildern, 20.07.2009, Fahrzeuge zerkratzt und hohen Sachschaden angerichtet – Zeugenaufruf



Vandalen waren in den vergangenen Tagen im Scharnhauser Park am Werk. Die Unbekannten zerkratzten an insgesamt drei Pkw Türen, Kotflügel, Kofferraumdeckel und Motorhauben und richteten dabei Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 6000 Euro an. Die Fahrzeuge waren im Oskar-Schlemmer-Weg und in der Helene-Lange-Straße abgestellt. Die Taten wurden in der Zeit zwischen vergangenen Mittwoch und Montagvormittag verübt. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler des Polizeipostens Ostfildern davon aus, dass es sich bei den Tätern um Kinder oder Jugendliche handelt. Die Polizei nimmt Hinweise zur Ermittlung der unbekannten Täter unter Telefon 0711 34169830 entgegen.



Ostfildern, 19.07.2009, 14.15 Uhr, Trickbetrügerin unterwegs



Eine Trickbetrügerin war am Sonntagnachmittag in Nellingen unterwegs. Die unbekannte, vermutlich aus Rumänien stammende Frau, sprach eine 37-Jährige in der Felix-Wankel-Straße aus einem schwarzen Mercedes heraus an. Sie fragte die Frau, ob sie günstig eine goldene Halskette und einen goldenen Ring kaufen wolle. Kurz darauf verkaufte sie der Spaziergängerin dann die beiden Schmuckstücke für 100 Euro. Später stellte sich dann allerdings heraus, dass die Halskette und der Ring völlig wertlos sind. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der etwa 40-jährigen Frau aufgenommen.



Leinfelden-Echterdingen, 20.07.2009, 16.30 Uhr, Unfall durch verlorene Eimer - Zeugenaufruf



Verlorene Ladung sorgte am Montagnachmittag auf der B 27 bei Leinfelden-Echterdingen für einen Verkehrsunfall. Vermutlich von der Ladefläche eines Transporters oder Lkw waren zwei größere Plastikeimer auf die Fahrbahn der Bundesstraße gefallen. Eine 34-jährige Frau konnte mit ihrem Mercedes Vito den Hindernissen gerade noch ausweichen. Der nachfolgende Lenker eines Opel Corsa bemerkte dies allerdings zu spät und geriet ins Schleudern. Der 40-Jährige prallte schließlich mit seinem Corsa nach rechts in die Leitplanke, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Das Polizeirevier Filderstadt hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun unter Telefon 0711 7091-3 nach dem Besitzer der Plastikeimer.



Leinfelden-Echterdingen, 19.07.2009, Unfallflucht – Zeugenaufruf



Geflüchtet war ein Autofahrer nach Verursachung eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Leinfelden. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ausparken auf dem Marktplatz einen vor Gebäude Nummer 2 abgestellten Ford Focus. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den an dem Ford angerichteten Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 0711 7091-3 entgegen.



Aichtal, 21.07.2009, 01.55 Uhr, Betrunken Auto gefahren



Betrunken war ein Autofahrer in der Nacht zum Dienstag in Aich unterwegs. Nach vorangegangenen Hausstreitigkeiten war eine Streife des Nürtinger Polizeireviers auf der Suche nach dem 52-jährigen Mann. Die Polizisten entdeckten ihn schließlich mit seinem VW Golf in der Stuttgarter Straße und hielten ihn an. Dabei stellte sich heraus, dass der 52-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Seinen Führerschein konnten die Polizisten allerdings nicht beschlagnahmen, da er gar keinen besitzt.

Kirchheim, 21.07.2009, 15.00, Freibad evakuiert



Rund 1500 Freibadbesucher wurden am Donnerstagnachmittag im Kirchheimer Freibad von der Polizei evakuiert. Dort war im Heizungsbereich des Bades Gasgeruch festgestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen trat durch einen technischen Defekt an der Wärmepumpe in der Nähe der Heizungsanlage Ammoniak aus. Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt. Vorsorglich wurden Anwohner und evakuierte Badegäste über die örtlichen Radiosender aufgefordert, sich bei Atembeschwerden in ärztliche Behandlung zu begeben. Es waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchheim, Esslingen, ein Gefahrgutzug aus Nürtingen und Ostfildern im Einsatz. Der Gasaustritt konnte nach zirka einer Stunde vollständig abgestellt werden. Ein Sachverständiger zur Klärung des Sachverhaltes wird hinzugezogen und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.