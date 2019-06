Filderstadt-Bernhausen (pol) Auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums in der Plieninger

Straße ist es am Freitagvormittag um 8.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines dunklen Pkw mit Stufenheck missachtete die Vorfahrt eines 40-jährigen Audi-Fahrers, der auf dem Weg in die Tiefgarage war. Dieser musste laut Polizeibericht auf eine Verkehrsinsel ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Am Audi entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.