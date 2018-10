Anzeige

Weilheim an der Teck (pol) Am Sonntag kurz vor 2.30 Uhr ist es an der Einmündung L 1200 / Zeller Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach dem sich der Fahrer mit seinem Auto unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen wollte ein Autofahrer nach rechts in die Zeller Straße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den Mast einer Ampelanlage auf der dortigen Verkehrsinsel.

Anschließend entfernte er sich mit dem erheblich beschädigten Auto, hinterließ jedoch eine etwa ein Kilometer lange Ölspur. Dieser folgend konnte das Fahrzeug von einer Streife im Bereich der Häringer Straße aufgefunden werden.

Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Zum Abbinden der Ölspur war die Feuerwehr Weilheim an der Teck im Einsatz. Zur Überprüfung der Ampel, an der einige Kabel frei lagen, wurde ein Techniker hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.