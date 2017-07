Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Unfallbeteiligter ist nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag in Echterdingen weitergefahren. Etwa gegen 12.50 Uhr fuhr ein 27-jähriger VW Eos Fahrer aus Unachtsamkeit in der Hauptstraße vor Gebäude 78 gegen einen verkehrsbedingt haltenden Fiat einer 30-Jährigen. Der Wagen der Frau wurde auf einen davor stehenden weißen Kleinwagen geschoben. Vor diesem stand ein weiterer Pkw, aus dem eine Frau mit schulterlangen blonden Haaren ausstieg. Die Frau sowie der etwa 20 Jahre alte Fahrer des weißen Kleinwagens fuhren anschließend weiter. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt bittet darum, dass sich die beiden möglicherweise weiteren Geschädigten unter der Nummer 0711/7091-3 mit ihnen in Verbindung setzen.

