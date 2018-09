Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Zwei Personen sind am Freitagmorgen beim Zusammenstoß eines Radfahrers mit einer Fußgängerin verletzt worden. Ein 39-Jähriger war laut Polizei um 6.15 Uhr mit seinem Rennrad die Gutenbergstraße in Echterdingen bergab gefahren. Beim Abbiegen auf den Hofraum einer Firma fuhr er einen engen Bogen und stieß mit einer 59-jährigen Frau zusammen, die sich in der Zufahrt aufhielt. Während die Frau nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen konnte, musste der Mann stationär aufgenommen werden.