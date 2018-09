Anzeige

Nürtingen (pol) Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es am Samstag gegen 14.50 Uhr in der Nürtinger Straße im Ortsteil Neckarhausen. Ein 86- jähriger Lenker eines Klein-LKWs mit Anhänger befuhr mit seinem 34-jährigen Beifahrer die Nürtinger Straße in Richtung Einmündung Verdistraße. Vermutlich aufgrund Übermüdung kam das Fahrzeuggespann auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem Traktor eines entgegen kommenden 54- jährigen Fahrzeugführers. Durch den Aufprall drehte sich der Traktor, der auch einen Anhänger angekuppelt hatte um 45 Grad. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich das Fahrzeuggespann ineinander. Der hinter dem Traktor fahrende VW eines 32-Jährigen wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Beide Fahrzeugführer sowie der Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt, wobei lediglich der Traktorfahrer zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro. Bis auf den beteiligten PKW mussten alle Fahrzeuge durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Nürtingen war ebenso mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, zur Beseitigung von Betriebsstoffen, an der Unfallstelle im Einsatz.