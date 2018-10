Anzeige

Erkenbrechtsweiler (pol) - In der Nacht zum heutigen Dienstag ist ein Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Gegen 01.30 Uhr war der junge Mann mit seinem Opel auf der K 1262 von Erkenbrechtsweiler in Richtung Hülben unterwegs. In einer Linkskurve verlor er bei überfrierender Nässe die Kontrolle und der Wagen stürzte eine Böschung hinab. Der Opel überschlug sich und wurde schwer beschädigt. Obwohl der 24-Jährige schwere Verletzungen erlitt, gelang es ihm, sich selbstständig aus dem Wrack zu befreien. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf rund 2000 Euro geschätzt.