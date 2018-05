Anzeige

Plochingen (pol) Die tiefstehende Sonne soll am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, Ursache für einen Unfall gewesen sein. Ein 83-Jähriger wollte vom Talweg in die Hohenzollernstraße abbiegen, als ihn nach eigenen Angaben die Sonne blendete. Der Senior kam mit seinem Opel von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos, berichtet die Polizei. Dabei wurden sowohl sein Corsa als auch ein Astra so schwer beschädigt, dass sie einen Abschleppdienst benötigten. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro.