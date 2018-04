Anzeige

Köngen (pol)Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Dienstagmittag entstanden. Ein 47-Jähriger verließ nach Polizeiangaben mit seinem Opel um 13.30 Uhr die B 313 an der Anschlussstelle Köngen Nord. An der Kreuzung mit der Gottlieb-Daimler-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw eines Paketzustellers. Dessen 48 Jahre alter Fahrer hatte keine Möglichkeit eine Kollision zu verhindern. Der Pkw musste im Anschluss abgeschleppt werden.