Esslingen (pol)Am Freitagabend ist es laut Polizeiangaben auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem es glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen gab. Zu dem Unfall kam es, als eine 75-Jährige gegen 21.45 Uhr mit ihrem VW Golf die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke aus Richtung Esslingen-Weil kommend in Richtung Mettingen befuhr. Zur gleichen Zeit verließ ein 53-jähriger Göppinger mit seinem Mercedes die B 10 an der Anschlussstelle Esslingen-Weil. Im weiteren Verlauf wollte er an der Einmündung zur Hanns-Martin-Schleyer-Brücke nach rechts in Richtung Mettingen abbiegen. Er missachtete die Vorfahrt der 75-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.