Köngen (pol)Ein 50-jähriger Autofahrer hat nach Polizeiangaben am Donnerstagabend unter Alkoholeinfluss einen Unfall in der Bahnhofstraße verursacht. In der Zufahrt auf die Ampelanlage kurz vor der Römerbrücke in Richtung Wendlingen war er, gegen 21.30 Uhr, mit einem VW Bus auf den Toyota einer 51 Jahre alten Frau aufgefahren. Zwar entstand bei dem Unfall nur geringer Schaden, doch zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, war der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert im Bereich von etwa zwei Promille. Der 50-Jährige musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.