Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Seinen Führerschein erst einmal los ist der Fahrer eines Citroen-Transporters, nachdem er am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr in der Autenbrunnstraße unter Drogeneinfluss stehend einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 23-Jährige stieß laut der Polizei beim Rückwärtsfahren auf Höhe der Fleinsbachstraße gegen den Citroen C1 einer 51 Jahre alten Frau, die verkehrsbedingt angehalten hatte, was der Transporter-Fahrer offenbar nicht bemerkte. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf akuten Drogeneinfluss, was ein entsprechender Test bestätigte. Der 23-Jährige musste deshalb mit zur Blutentnahme. Da er weder Ausweispapiere noch Führerschein mit sich führte, wurde im Anschluss seine vorübergehende Wohnanschrift angefahren. Dort wurden weitere Betäubungsmittel und Utensilien, die dem Konsum und der Zubereitung dienen, aufgefunden und beschlagnahmt. Auch der Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt.