Filderstadt (pol)Zu einem Unfall mit erheblichem Schaden ist es am frühen Samstagmorgen in Filderstadt gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Ford-Fahrer gegen 03.45 Uhr die Nürtinger Straße in Richtung Ortsmitte Bernhausen. Aufgrund Alkoholeinfluss geriet er zu weit nach links und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde. Eine Alkoholüberprüfung beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über 1,6 Promille, wonach er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wurde laut Polizeisprecher auf ca. 70.000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.