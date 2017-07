Weilheim (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Mittwochnachmittag an der Einmündung Untere Rainstraße in die Bissinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und einem Schaden von etwa 8000 Euro gekommen, teilte die Polizei mit. Eine 32-Jährige hielt kurz vor 15 Uhr mit ihrem VW Touran von der Untere Rainstraße kommend verkehrsbedingt am Einmündungsbereich an. Eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai befuhr zur gleichen Zeit die Bissinger Straße ortsauswärts. Plötzlich bog die VW-Fahrerin nach links in die übergeordnete Straße ein und missachtete die Vorfahrt der Hyundai-Fahrerin. Der Hyundai krachte frontal in die linke Seite des Touran. Nach der Kollision klagte die 53-Jährige über leichte Schmerzen. Eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren jedoch so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.

