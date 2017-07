Neckartenzlingen (pol) - Lediglich einen Blechschaden hat es bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung Eichwasenring in die Altdorfer Straße gegeben. Nach Angaben der Polizei war eine 67 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf gegen 18.30 Uhr auf der Altdorfer Straße (K 1234) in Fahrtrichtung Altdorf unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Eichwasenring fuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW Golf in die Altdorfer Straße ein, ohne auf die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt der 67-Jährigen zu achten. Bei der anschließenden Kollision wurden die beiden Fahrzeuge beschädigt, sodass ein Schaden von etwa 5000 Euro entstand.

