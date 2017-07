Kirchheim/Teck (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Zementstraße mit der B 297 gekommen. Ein 23 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 12.30 Uhr von der Zementstraße kommend in die Bundesstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-Jährigen. Beim Zusammenstoß zog sich die Volvo-Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

