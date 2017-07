Deizisau (pol) - Drei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 13000 Euro sind laut Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der Altbacher Brücke. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Opel Astra aus Wernau befuhr gegen 23 Uhr aus Richtung Plochingen kommend die Ausfahrt Deizisau der B 10. An der Einmündung zur L 1204 wollte er nach links in Richtung Deizisau abbiegen. Dabei achtete er nicht auf den Renault Clio eines 37-jährigen Altbachers, der auf der Landstraße von Deizisau in Richtung Altbach unterwegs war. Beim anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugfahrer sowie eine im Opel mitfahrende 17-Jährige leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst geborgen. Die Brücke musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Anzeige