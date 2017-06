Nürtingen (pol) - Leichte Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Ampel geregelten Kreuzung im Bereich der B 297/B 313 zugezogen. Der 53 Jahre alte Mann war gegen 18.30 Uhr auf der B 297 von Neckarhausen in Richtung Nürtingen unterwegs. An der Kreuzung wollte er geradeaus dem Straßenverlauf folgen und musste zunächst bei Rot anhalten. Als die Ampel auf Grün wechselte fuhr er los. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 37-Jährigen, der von der Wörthbrücke kommend nach links auf die B 297 eingebogen war, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Nach der Kollision schleuderte das Motorrad über die dortige Verkehrsinsel und blieb schließlich auf der B 313 nach etwa 35 Metern liegen. Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine getrennt und rutschte bis vor das Auto eines 31-jährigen Verkehrsteilnehmers. Dieser wollte gerade von der B 313 nach links auf die Wörthbrücke abbiegen. Dabei kam es noch zu einem leichten Kontakt zwischen dem Helm des Fahrers und dem Stoßfänger des Pkw. Der Biker wurde zum Glück nur leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Toyota und das Bike waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 5.000 Euro.

