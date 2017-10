Anzeige

Beuren (pol) - Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen eine 20 Jahre alte Frau aus Erkenbrechtsweiler nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Weiler Steige ereignet hat. Die 20-jährige war nach Polizeiangaben gegen 15.50 Uhr mit ihrem VW Golf von Beuren in Richtung Erkenbrechtsweiler unterwegs. Kurz nachdem ein weißer Pkw einen vorausfahrenden Lkw überholt hatte, setzte sie auch zum Überholen an, obwohl sie den weiteren Verlauf der Strecke nicht abschätzen konnte. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Passat. Nur der schnellen Reaktion des 42-jährigen Passat-Fahrers ist es zu verdanken, dass es nicht zur einer Frontalkollision kam. Dieser leitete sofort eine Notbremsung ein und wich nach rechts aus. Auch der 28-jährige Lkw-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und zog mit seinem Lkw soweit wie möglich nach rechts. Trotzdem kam es noch zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Lkw und dem Golf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun nach dem Fahrer des weißen Fahrzeugs, das den Lkw zuerst überholt hat und den Unfall möglicherweise beobachten konnte. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 als Zeuge zu melden.