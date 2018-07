Anzeige

Wolfschlugen (pol)Nach einem etwa 14 bis 15 Jahre alten Radfahrer sucht das Polizeirevier Nürtingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag an der Einmündung Kirchstraße und Brunnenstraße ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahranfänger war laut der Polizei kurz nach 17 Uhr mit seinem VW Polo auf der Kirchstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Brunnenstraße einbiegen. Er erkannte zwar, dass ihm ein Radler entgegenkam, entschloss sich aber dennoch zum Abbiegen. Plötzlich bemerkte er, dass es wohl doch zu knapp wurde. Sowohl er als auch der Radler mussten eine Ausweichbewegung nach links machen, um eine Kollision zu vermeiden. Während der Radfahrer seine Fahrt in Richtung Kirchstraße fortsetzte, geriet der Polo-Fahrer durch die Ausweichbewegung nach links auf die Gegenfahrspur. Dort streifte er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden 5er BMW, dessen 26-jähriger Fahrer keine Möglichkeit mehr hatte, schnell genug zu reagieren.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren beide Autos nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun nach dem Radler, der durch das riskante Abbiegemanöver gefährdet wurde. Dieser war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, soll etwa 170 cm groß gewesen sein und hatte kurze, schwarze Haare. Er soll mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0.