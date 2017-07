Plochingen (pol) - Sowohl ein Radfahrer als auch ein Autofahrer haben die Verkehrssituation am Mittwochmorgen an der Kreuzung Esslinger Straße mit der Brühlstraße falsch eingeschätzt, teilte die Polizei mit. Ein 65-Jähriger befuhr kurz vor neun Uhr mit seinem E-Bike den Radweg entlang der Esslinger Straße verbotswidrig in die falsche Richtung. An der Kreuzung zur Brühlstraße hielt er kurz an. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus kam gleichzeitig aus der Brühlstraße an die Kreuzung herangefahren und stoppte ebenfalls. Beide schauten sich kurz an. Als der Radler losfuhr, rollte auch der Ford-Fahrer an. Die Fahrzeuge berührten sich und der Biker kam hierbei zu Fall. Er schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er über Nacht zur Beobachtung aufgenommen wurde. Einen Schutzhelm hatte er nicht getragen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

