Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Zwei Unfallbeteiligte haben sich am Dienstagmittag so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie in eine Klinik gebracht werden mussten. Ein 33-Jähriger war mit seinem Opel kurz nach 13 Uhr von der Autobahn A8 von München herkommend an der Ausfahrt Messe abgefahren, sagte ein Polizeisprecher.

An der Einmündung in die L 1192 kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot einer 25-Jährigen. Die Frau befuhr mit ihrem Wagen die Landesstraße von Leinfelden kommend in Richtung Plieningen. Der Aufprall war so heftig, dass sich beide Fahrzeuge drehten und von der Fahrbahn abkamen. Sie blieben im angrenzenden Grünstreifen stehen.

Die Verletzten mussten vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei sucht unter Telefon 0711/3990-420 dringend nach Zeugen zu dem Unfall, da bislang noch nicht geklärt werden konnte, wer bei Grün über die Ampel gefahren ist