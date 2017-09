Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Sonntagabend in der Esslinger Innenstadt ereignet. Ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 39-jähriger KIA-Fahrer bogen nach Angaben der Polizei um 19.15 Uhr von der Grabbrunnenstraße nebeneinander nach links in die Ebershaldenstraße ab. Als sich kurz danach die beiden Fahrspuren zu einem Fahrstreifen verengen, wollte der Mercedes-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei streifte sein Wagen den immer noch neben ihm fahrenden KIA. Dessen 39-jähriger Fahrer versuchte vergeblich, nach rechts auszuweichen. Sein Fahrzeug kollidierte zusätzlich mit einem geparkten Smart, der noch auf einen davor abgestellten KIA prallte. Der 39-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung dorthin. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung kam die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Mann an die Unfallstelle.