Aich (pol) Ein Verkehrsunfall mit Totalschaden hat sich am Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, auf der Landesstraße 1185 ereignet. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem Polo die L 1185 von Aich kommend in Richtung Grötzingen. Auf Höhe einer langgezogenen Linkskurve kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Lichtmast. Der Aufprall war so stark, dass sich der Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer, welcher sich hierbei schwere Verletzungen zuzog, wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde diesem zudem eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr Aichtal war mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort.