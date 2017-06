Esslingen (pol) - Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 18.40 Uhr auf der Ruiter Straße von Berkheim kommend und wollte geradeaus in Richtung Zollberg weiterfahren. Auf der Kreuzung mit der L 1192 kam es zur Kollision mit dem Auto eines 33-Jährigen, der von Esslingen kommend in Richtung Autobahn unterwegs war. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Der 47-jährige Autofahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Glücklicherweise war sein siebenjähriger Sohn ordnungsgemäß in einem Kindersitz gesichert, so dass der Kleine außer einem gehörigen Schrecken unverletzt blieb. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr aus. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Straße kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Kreuzung derzeit zusätzlich noch umgebaut wird. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nun unter der Telefonnummer 0711/3990-420 nach Zeugen.

