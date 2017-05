Stuttgart-Süd (pol) - Zwei Leichtverletzte und Schaden in Höhe von rund 5 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 16.45 Uhr auf der Hauptstätter Straße in Stuttgart. Wie die Polizei mitteilter, war eine 30-jährige Autofahrerin auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heslacher Tunnel unterwegs, als sie vor der Einmündung zur Kolbstraße auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei übersah sie einen von hinten herannahenden 59-jährigen Rollerfahrer mit seiner 56-jährigen Sozia und stieß mit ihnen zusammen. Die beiden Rollerfahrer wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

