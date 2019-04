Filderstadt (red)Auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen hat sich am Mittwochnachmittag kurz vor der Abfahrt zur B312 ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignet. Gegen 16 Uhr erlitt eine Frau mit ihrem Audi A3 etwa 500 Meter vor der Abfahrt auf die B312 vermutlich einen medizinischen Notfall, rammte ein anderes Auto, touchierte die Leitplanke, beschädigte weitere Pkw und kam kurz vor der Abfahrt der B312 zum Stehen. Die Frau war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Klinik gebracht. Die B27 ist derzeit voll gesperrt. Es kommt auf der Strecke in Richtung Tübingen aktuell zu massiven Verkehrsbehinderungen und Staus mit deutlich über einer Stunde Zeitverlust. Weitere Informationen folgen.