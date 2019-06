Esslingen (pol) Am Freitag um 18.50 Uhr hat es zwischen einem Pkw und einem Linienbus gekracht. Die beiden Fahrzeuge kollidierten an der sogenannten "Festo-Kreuzung" in Esslingen. Eine Autofahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Die 56 -Jährige Fahrerin war nach Angaben der Polizei mit ihrem Ford Fiesta auf der L 1192 von Esslingen in Richtung Neuhausen unterwegs und missachtete offenbar das für sie geltende Rotlicht.

Gleichzeitig fuhr ein Linienbus von links kommend in die Kreuzung ein. Dann kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.500 Euro. Sowohl der Ford, als auch der Bus waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle

abgeschleppt werden.